Форекс-дилеров обяжут раскрывать данные о рисках по их услугам

С 1 апреля 2019 года форекс-дилеров обяжут раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг. Эти требования к компаниям содержатся в базовом стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг в отношении форекс-дилеров. Их разработала Ассоциация форекс-дилеров и утвердил Банк России.

Особое внимание в стандарте уделено информированию потребителей о рисках, которые связаны с рамочными и отдельными договорами, в том числе о возможных финансовых потерях при их заключении, а также о сумме расходов на исполнение обязательств. Согласно документу, эту информацию необходимо предоставить потребителю до заключения рамочного договора и отразить в уведомлении о рисках, которое должно быть подписано потребителем.

Кроме того, форекс-дилеры будут обязаны пояснить разницу в работе демосчета и реального счета, уточнив, что при совершении аналогичных операций на реальном счете получение прибыли не гарантировано.

Напомним, 27 декабря 2018 года Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров — компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп». Сообщается, что причиной стали неоднократные нарушения.

