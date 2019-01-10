По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%

По итогам 2018 года потребительские цены в России выросли на 4,3%.

Согласно материалам Росстата, в прошлом году цены на продовольственные товары выросли на 4,7%. Непродовольственные товары подорожали за год на 4,1%, услуги — на 3,9%.



Отметим, по итогам 2017 года инфляция составила 2,5%.

Напомним, в сентябре 2018 года ЦБ резко пересмотрел свой прогноз по инфляции в сторону увеличения, что стало поводом для повышения ключевой ставки впервые с конца 2014 года. Сейчас регулятор ждет, что по итогам 2019-го годовая инфляция составит 5—5,5% и вернется к 4% в 2020 году.