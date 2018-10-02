Минстрой предложил вдвое снизить плату за вывоз мусора для домов, которые его сортируют

Минстрой РФ предложил снизить платежи за вывоз твердых коммунальных отходов для домов, которые сортируют мусор.

Чтобы получить скидку, решение сортировать бумагу и пластик должен принять весь дом. По оценкам экспертов, сокращение платежа в зависимости от объемов вывезенного мусора может достичь 50%.



— Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки. Но для этого на раздельный сбор мусора должен перейти весь дом, — цитируют замглавы Минстроя Андрея Чибиса «Известия».

Напомним, в Авиастроительном районе Казани проводят эксперимент по раздельному сбору мусора. Так, за полтора месяца управляющие компании вывезли 6,5 тыс. куб. м мусора из контейнеров для сортировки.