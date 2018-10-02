Новости общества

10:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минстрой предложил вдвое снизить плату за вывоз мусора для домов, которые его сортируют

09:22, 02.10.2018
Минстрой предложил вдвое снизить плату за вывоз мусора для домов, которые его сортируют
Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Минстрой РФ предложил снизить платежи за вывоз твердых коммунальных отходов для домов, которые сортируют мусор.

Чтобы получить скидку, решение сортировать бумагу и пластик должен принять весь дом. По оценкам экспертов, сокращение платежа в зависимости от объемов вывезенного мусора может достичь 50%.

— Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки. Но для этого на раздельный сбор мусора должен перейти весь дом, — цитируют замглавы Минстроя Андрея Чибиса «Известия».

Напомним, в Авиастроительном районе Казани проводят эксперимент по раздельному сбору мусора. Так, за полтора месяца управляющие компании вывезли 6,5 тыс. куб. м мусора из контейнеров для сортировки.

ОбществоВластьИнфраструктура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты