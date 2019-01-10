Отмена парада зомби в Перми попала в рейтинг сомнительных достижений 2018 года по версии Esquire

Запрет на проведение парада зомби в Перми попал в список 50 сомнительных достижений 2018 года, составленный по версии журнала Esquire.

Запрет на проведение парада зомби, который должен был пройти в начале августа, но не состоялся из-за критики РПЦ, оказался на 20-м месте. Вместо данного события прошел «Пижамный парад».

Ранее организатор мероприятия Артем Феоктистов рассказал, что на мероприятие поступило сразу несколько жалоб, в том числе от Пермской епархии, поэтому было принято решение отменить парад.

Напомним, парад зомби проходил в Перми несколько раз. Горожане гримируются под мертвецов и общей колонной двигаются по центральным улицам города. В среднем парад собирает до 500 молодых людей.

