В Перми отменили парад зомби из-за критики со стороны РПЦ

Массовое шествие зомби, запланированное на 5 августа в Перми, отменили из-за критики со стороны представителей РПЦ.

Как рассказал организатор мероприятия Артем Феоктистов, на предстоящее событие поступило сразу несколько жалоб, в том числе от Пермской епархии, поэтому было принято решение отменить парад.

«Когда люди слышат слово «зомби», то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться?» — отметил он.

Добавим, ранее в местных СМИ по отношению к параду зомби негативно высказались священники и имамы. В частности, руководитель службы информации в Пермской митрополии РПЦ Юрий Кищук рассказал «Вкурсе», что «подобные мероприятия вредны для психического и нравственного здоровья детей».

Напомним, парад зомби проходил в Перми несколько раз. Горожане гримируются под мертвецов и общей колонной двигаются по центральным улицам города. В среднем парад собирает до 500 молодых людей.