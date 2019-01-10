За новогодние праздники с дорог Пермского края вывезено более 2 тысяч тонн снега

Итоги содержания дорог в Пермском крае в период новогодних праздников подвели в региональном правительстве и ГИБДД региона.

По данным властей, ежедневно дороги от снега чистили более 120 рабочих, задействовано более 150 единиц техники. Всего было вывезено 2 140 тонн снега, для обработки проезжей части использовано 10 157 тонн песко-соляной смеси и песка.

Кроме того, с 31 декабря по 8 января на дорогах в Прикамье зарегистрировано семь ДТП, где погиб один человек, 20 пострадали. Для сравнения, в 2017 году в аналогичный период произошло 23 ДТП — 12 погибших и 46 пострадавших.

Проблемные участки были выявлены на 5 км и 27 км автомобильной дороги Полазна — Чусовой и на 42 км, 43 км автодороги Пермь — Березники, сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Пермского края.

Наименьшее количество недостатков зафиксировано на автодорогах: Большая Соснова — Частые, Оханск — Большая Соснова, Нытва — Григорьевское — Ильинский, Оса — Чернушка, Чернушка — Тюш, Голдыри — Орда — Октябрьский.

Напомним, главный ледовый городок Перми в новогодние праздники посетили более 200 тысяч человек.