В России в 2018 году установлен новый рекорд продаж смартфонов

В 2018 году в России продажи смартфонов выросли на 3% и побили рекорд 2017 года, когда было продано 28 — 28,5 млн аппаратов.

Согласно оценкам МТС и объединенной сети «Связной-Евросеть», в 2018 году в России было продано около 30 млн смартфонов. По предварительной оценке «М.Видео-Эльдорадо», за прошлый год в стране реализовано 29 — 30 млн таких устройств, пишут «Ведомости».



При этом темпы роста рынка в количественном выражении снизились: в 2017 года они находились на уровне 5%. Вице-президент по продажам «Связной-Евросети» Давид Борзилов связывает это с насыщением рынка.

Однако в денежном выражении рынок продолжает расти. По предварительной оценке, в 2018 году оборот увеличился на 17% и составил 469 млрд рублей.

Напомним, что средний чек на смартфон в России по итогам девяти месяцев 2018 года вырос на 20%, до 15,2 тыс. рублей.