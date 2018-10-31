Средний чек россиян на смартфон вырос до 15,2 тысячи рублей

Средний чек на смартфон в России за первые девять месяцев этого года вырос на 20%, до 15,2 тыс. рублей.



По информации «Ведомостей», в январе — сентябре смартфоны, за которые покупатели платили свыше 10 тыс. рублей, занимали чуть более 50% рынка в штуках. Год назад их доля составляла около 40%.

Всего за девять месяцев текущего года в России было продано около 20,9 млн смартфонов, а выручка от их продаж составила 317 млрд рублей.

Среди причин, по которым россияне выбирают более дорогие смартфоны, представители ретейлеров назвали популярность фото и видео в социальных сетях, доступность рассрочки, а также появление новых флагманов.

Ранее «Реальное время» писало, что iPhoneстал самым продаваемым телефоном 2017 года в Казани.