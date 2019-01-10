В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадала пассажирка

Авария с участием пассажирского транспорта произошла накануне на улице Московской в Казани.

В 17 часов 48 минут 47-летний водитель троллейбуса маршрута №7 напротив дома №64 улицы Московской сначала совершил наезд на автомобиль «Шкода Октавия», а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом НЕФАЗ маршрута №63.

В результате 41-летняя пассажирка автобуса была вынуждена обратиться к врачам — у нее обнаружили перелом костей носа и ушибленную рану.

Предварительной причиной аварии в ГАИ Казани считают нарушение правил водителем троллейбуса в части выбора безопасной скорости.

Под Новый год в Казани было принято решение — поднять цену на проезд в общественном транспорте до 27 рублей.