В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадала пассажирка
Авария с участием пассажирского транспорта произошла накануне на улице Московской в Казани.
В 17 часов 48 минут 47-летний водитель троллейбуса маршрута №7 напротив дома №64 улицы Московской сначала совершил наезд на автомобиль «Шкода Октавия», а затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом НЕФАЗ маршрута №63.
В результате 41-летняя пассажирка автобуса была вынуждена обратиться к врачам — у нее обнаружили перелом костей носа и ушибленную рану.
Предварительной причиной аварии в ГАИ Казани считают нарушение правил водителем троллейбуса в части выбора безопасной скорости.
Под Новый год в Казани было принято решение — поднять цену на проезд в общественном транспорте до 27 рублей.ОбществоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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