В Башкирии пройдет суд над предпринимателями из-за продажи поддельных мишек Teddy
Британская корпорация Carte Blanche Greetings Ltd направила в арбитражный суд Башкирии новую серию исков о взыскании денежных компенсаций с башкирских предпринимателей, продающих нелегальные игрушки «Мишка Teddy».
Иностранная компания, которой принадлежат права на продукцию, требует 40— 60 тысяч рублей с каждого ответчика в качестве компенсаций. Заявления зарегистрированы в картотеке арбитражных дел 16 ноября и к рассмотрению пока не приняты, пишет «Коммерсант».
Добавим, два года назад Carte Blanche Greetings Ltd направила в суд более 70 исков, в каждом из которых оценила размер выплат в 10 тысяч рублей. Большая часть заявлений судом была удовлетворена.
Напомним, ранее пермский фотограф взыскал более 130 тысяч рублей с компании за снимки на Avito.ОбществоБизнесРозничная торговля Башкортостан
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