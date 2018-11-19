В Башкирии пройдет суд над предпринимателями из-за продажи поддельных мишек Teddy

Британская корпорация Carte Blanche Greetings Ltd направила в арбитражный суд Башкирии новую серию исков о взыскании денежных компенсаций с башкирских предпринимателей, продающих нелегальные игрушки «Мишка Teddy».

Иностранная компания, которой принадлежат права на продукцию, требует 40— 60 тысяч рублей с каждого ответчика в качестве компенсаций. Заявления зарегистрированы в картотеке арбитражных дел 16 ноября и к рассмотрению пока не приняты, пишет «Коммерсант».

Добавим, два года назад Carte Blanche Greetings Ltd направила в суд более 70 исков, в каждом из которых оценила размер выплат в 10 тысяч рублей. Большая часть заявлений судом была удовлетворена.

Напомним, ранее пермский фотограф взыскал более 130 тысяч рублей с компании за снимки на Avito.