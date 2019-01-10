Умер онкобольной мальчик, о помощи которому просили Путина

Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.

«Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг, и он скончался» — приводит «РИА Новости» сообщение регионального Минздрава.



В ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Путина помочь трехлетнему Владиславу Шестакову. У мальчика была диагностирована злокачественная опухоль симпатической нервной системы.

Врачи признали пациента неизлечимо больным и нетранспортабельным. Было рекомендовано продолжать паллиативную терапию.