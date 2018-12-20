Путин пообещал помочь онкобольному мальчику

Сегодня в ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил президента России Владимира Путина помочь трёхлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области, у которого диагностировали злокачественную опухоль симпатической нервной системы.

Российский лидер в ответ попросил взять контакт и пообещал помочь мальчику с лечением.

Мать ребенка Наталья Мамерга рассчитывает, что Путин сдержит обещание, пишет «Политика Сегодня».

«Он президент. Должен, наверное, помочь», — сказала она.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, помощь мальчику оказывают лучшие специалисты региона, которые также консультируются с федеральными коллегами.

«Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. По оценке федеральных и региональных экспертов, транспортировка ребенка невозможна», — пояснил он.

Напомним, сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 702. В частности, Путин ответил на вопросы о повышении пенсионного возраста, о своих поварах, о деле Скрипалей, о МСЗ, о главных событиях 2018 года и т.д. Подробнее — в трансляции «Реального времени».