Автосалоны повысят цены на автомобили до 8% из-за НДС

Компания Mitsubishi официально объявила о повышении цен на автомобили в России с 1 января 2019 года из-за роста НДС.

Со следующего года все новые автомобили Mitsubishi подорожают для россиян на 25—50 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Увеличить цены со следующего года планируют и другие крупные компании автопрома — АвтоВАЗ, Nissan, Huyndai, Ford, Audi, Mercedes и Kia, сообщает The Bell.

В дилерском центре Lada отметили, что стоимость всех моделей вырастет на 2—5%. Также подорожают все модели Nissan, стоимость автомобилей Hyundai вырастет примерно на 2%, при этом в одном из дилерских центров компании предупредили о росте цен до 8%. Автомобили Ford Sollers подорожают на 2—4%, Audi — на 2%, а Mercedes — на 1—3%.