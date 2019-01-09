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Происшествия

Причиной пожара на заводе в Оренбургской области назвали нарушение технологии производства

20:25, 09.01.2019

Возможной причиной пожара на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области является нарушение технологии производства.

«Следственный комитет разбирается в причинах, но, скорее всего, это что-то в процессе технологической работы. Нарушена ли технология — будут разбираться», — сообщил глава Новосергиевского района области Александр Лыков, отметив, что следователи планируют провести ряд экспертиз на объекте.

Он добавил, что пожар произошел во время штатной работы завода, передает ТАСС.

Напомним, сегодня в селе Покровка Новосергиевского района Оренбургской области произошел пожар на заводе промышленного цинкования. Площадь возгорания составляет порядка 6 тыс. кв. м. Пожар уже локализирован. Информации о пострадавших нет.

Происшествия
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