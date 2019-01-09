Хоккеист Малкин перечислил 4 млн рублей на помощь пострадавшим в Магнитогорске

Фото: Michael Miller

Сегодня, 9 января, нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в разговоре с руководителями магнитогорского «Металлурга» сообщил, что перечислил на официальный счет «Кредит Урал Банка», предназначенный для сбора пожертвований пострадавшим, сумму, эквивалентную четырем млн рублей, информирует официальный сайт уральского клуба.

Также сообщается, что игроки «Питтсбурга» проводят отдельный сбор средств, которые в ближайшее время будут направлены на соответствующий банковский счет. Игроки, тренеры и руководители магнитогорского «Металлурга» в ближайшие дни завершат сбор денег, которые будут адресно направлены пострадавшим.

Напомним, что 31 декабря 2018 года в 10-этажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего обрушился один из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек. Трагедия унесла жизни 39 человек.