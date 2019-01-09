Минниханов вошел в пятерку наиболее влиятельных губернаторов России

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в пятерку наиболее влиятельных губернаторов России. По итогам декабря 2018 года он занял четвертое место.

Минниханов уступил только мэру Москвы Сергею Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову и врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, следует из рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Замыкает пятерку наиболее влиятельных губернаторов руководитель Московской области Андрей Воробьев.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров занял шестую строчку рейтинга, Глеб Никитин (Нижегородская область) — девятую.

Глава Мордовии Владимир Волков (12-е место) также в числе губернаторов с очень сильным влиянием.

Радий Хабиров (Башкирия) поднялся с 24-й до 21-й позиции. Саратовский губернатор Валерий Радаев также перескочил две ступени и занял 25-е место. Сразу за ним следует Максим Решетников (Пермский край), который также переместился с 27-го на 26-е место.

А вот глава Удмуртии Александр Бречалов, наоборот, спустился с 25-й на 27-ю строчку.

В списке и другие представители ПФО: Михаил Игнатьев (Чувашия, 35-е), Иван Белозерцев (Пензенская область, 48-е), Сергей Морозов (Ульяновская область, 52-е), Александр Евстифеев (Марий Эл, 57-е), Игорь Васильев (Кировская область, 59-е), Юрий Берг (Оренбургская область, 74-е).

Напомним, что Минниханов регулярно занимает первые строчки в рейтинге влиятельности и других рейтингах губернаторов от различных агентств и аналитиков.