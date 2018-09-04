Минниханов вошел в топ-3 рейтинга самых влиятельных глав регионов

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-3 самых влиятельных глав субъектов России. Минниханов занял третью строчку, уступив Сергею Собянину (Москва) и Рамзану Кадырову (Чечня).

Среди других регионов Поволжья в рейтинг вошли Дмитрий Азаров (Самарская область, 6 место), Глеб Никитин (врио губернатора Нижегородская область, 9 место), Рустэм Хамитов (Башкирия, 10 место), Владимир Волков (Мордовия, 12 место). Все они, согласно рейтингу, обладают очень сильным влиянием, передает «ФедералПресс».

При этом упали позиции Александра Бречалова (Удмуртия, упал с 16 на 19 позицию) и Игоря Васильева (Кировская область). Уголовные дела в отношении ближайших членов команды ухудшили позиции Валерия Радаева (Саратовская область) и Сергея Морозова (Ульяновская область). На падении рейтинга Ивана Белозерцева (Пензенская область) сказались акции протеста обманутых дольщиков.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов стал самым влиятельным среди глав регионов Поволжья по версии Forbes.