Минниханов занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов за 2018 год

По итогам 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов.

«Поддерживало высокие позиции Рустама Минниханова в рейтинге традиционно хорошее экономическое и финансовое положение республики. Она входит в число всероссийских лидеров по качеству жизни, темпам внедрения цифровых технологий, инновационной активности, индексам кредитоспособности и научно-технического развития, инвестиционному климату. Исключительно удачное проведение в столице Татарстана чемпионата мира по футболу так же укрепило имидж и аппаратные позиции главы республики», — сообщили эксперты центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

В топ-3 рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Список составлен на основании анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров занял в данном рейтинге 11 место.