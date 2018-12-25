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Минниханов занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов за 2018 год

10:56, 25.12.2018 1
Минниханов занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов за 2018 год
Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов занял четвертое место в Национальном рейтинге губернаторов.

«Поддерживало высокие позиции Рустама Минниханова в рейтинге традиционно хорошее экономическое и финансовое положение республики. Она входит в число всероссийских лидеров по качеству жизни, темпам внедрения цифровых технологий, инновационной активности, индексам кредитоспособности и научно-технического развития, инвестиционному климату. Исключительно удачное проведение в столице Татарстана чемпионата мира по футболу так же укрепило имидж и аппаратные позиции главы республики», — сообщили эксперты центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

В топ-3 рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Список составлен на основании анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров занял в данном рейтинге 11 место.

ОбществоВластьАналитика Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:37
    Рейтинг Президента Татарстана должен рассматриваться среди руководителей республик (государств), а рейтинг губернаторов пусть выявляют в соревнованиях между губерниями. Нельзя уравнивать Республику Татарстан и рядовые губернии. Татарстан является духовным и культурным центром всех татар не только Российской Федерации, но и всего мира. Он оказывает им помощь и поддержку.
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