Вячеслав Буцаев: «Ни один тренер не будет доволен, если все топ-игроки собраны в одной команде»

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» в интервью «Реальному времени» рассказал, как, по его мнению, будет развиваться Континентальная хоккейная лига.

— Вам нравится, как развивается КХЛ?

— Мне кажется, что в лиге понимают, какие перемены ей нужны. Наверное, это касается не только спортивных составляющих. Давайте дождемся того момента, когда будем введен жесткий потолок зарплат, и посмотрим, как будет изменяться наш хоккей. Наверное, да, ни один тренер не будет доволен тем, что лучшие игроки сосредоточены в одной команде. Любому хочется работать с теми, кто может отвечать тренерским требованиям. Сейчас важный вопрос в том, что будет уже после введения потолка.

— А как развивается наша сборная? Учитывая, что она состоит из игроков всего двух команд и еще пары человек.

— Мне нравится, что она побеждает на европейских турнирах и показывает достаточно яркую игру. Мы стали олимпийскими чемпионами. Ради этого был, может быть, где-то эксперимент, были созданы два базовых клуба. Мы решили задачу вернуть себе олимпийское золото. Неплохо выглядели и на чемпионате мира. Только время рассудит, правильная ли была выбрана стратегия, — приводит слова Буцаева «Реальное время».



