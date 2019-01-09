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Вячеслав Буцаев: «Ни один тренер не будет доволен, если все топ-игроки собраны в одной команде»

11:28, 09.01.2019
Вячеслав Буцаев: «Ни один тренер не будет доволен, если все топ-игроки собраны в одной команде»
Фото: sport-express.ru

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» в интервью «Реальному времени» рассказал, как, по его мнению, будет развиваться Континентальная хоккейная лига.

— Вам нравится, как развивается КХЛ?

— Мне кажется, что в лиге понимают, какие перемены ей нужны. Наверное, это касается не только спортивных составляющих. Давайте дождемся того момента, когда будем введен жесткий потолок зарплат, и посмотрим, как будет изменяться наш хоккей. Наверное, да, ни один тренер не будет доволен тем, что лучшие игроки сосредоточены в одной команде. Любому хочется работать с теми, кто может отвечать тренерским требованиям. Сейчас важный вопрос в том, что будет уже после введения потолка.

— А как развивается наша сборная? Учитывая, что она состоит из игроков всего двух команд и еще пары человек.

— Мне нравится, что она побеждает на европейских турнирах и показывает достаточно яркую игру. Мы стали олимпийскими чемпионами. Ради этого был, может быть, где-то эксперимент, были созданы два базовых клуба. Мы решили задачу вернуть себе олимпийское золото. Неплохо выглядели и на чемпионате мира. Только время рассудит, правильная ли была выбрана стратегия, — приводит слова Буцаева «Реальное время».

СпортХоккей Татарстан
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