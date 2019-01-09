Вячеслав Буцаев: «Особенность Билялетдинова — стабильность. Он всем все доказал»
Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев в большом интервью «Реальному времени» поделился мыслями о своем коллеге Зинэтуле Билялетдинове.
— В 2016 году в прессе ходили слухи, что вы можете занять место у руля «Ак Барса» вместо Билялетдинова.
— Вот видите, вы сами сказали, что ходили слухи. Если бы был какой-то конкретный разговор, тогда да. А эти слухи я сразу опроверг.
— Вы всегда умели играть против «Ак Барса», когда возглавляли «Сочи». В последний сезон выиграли дважды. В чем секрет?
— И «Ак Барс» выиграл у «Сочи» трижды. Матч на матч не приходится. Как и все, я готовлюсь к следующему матчу, и, конечно, приятно, когда ты обыгрываешь своих оппонентов.
— Как вы готовитесь к Билялетдинову? Вы разгадали его хоккей?
— Так же, как и ко всем. Естественно, у каждого тренера есть индивидуальные особенности.
— Какая особенность у Зинэтулы Билялетдинова?
— Стабильность. Не просто так он в прошлом году выиграл Кубок Гагарина, и мне кажется, что он в хоккее уже все всем доказал. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни было скептиков, тем не менее он исповедует свой стиль игры, команда выполняет, и это приносит результат. Красивый или некрасивый — это уже второстепенно.
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