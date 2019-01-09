Вячеслав Буцаев: «Особенность Билялетдинова — стабильность. Он всем все доказал»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев в большом интервью «Реальному времени» поделился мыслями о своем коллеге Зинэтуле Билялетдинове.

— В 2016 году в прессе ходили слухи, что вы можете занять место у руля «Ак Барса» вместо Билялетдинова.

— Вот видите, вы сами сказали, что ходили слухи. Если бы был какой-то конкретный разговор, тогда да. А эти слухи я сразу опроверг.

— Вы всегда умели играть против «Ак Барса», когда возглавляли «Сочи». В последний сезон выиграли дважды. В чем секрет?

— И «Ак Барс» выиграл у «Сочи» трижды. Матч на матч не приходится. Как и все, я готовлюсь к следующему матчу, и, конечно, приятно, когда ты обыгрываешь своих оппонентов.

— Как вы готовитесь к Билялетдинову? Вы разгадали его хоккей?

— Так же, как и ко всем. Естественно, у каждого тренера есть индивидуальные особенности.

— Какая особенность у Зинэтулы Билялетдинова?

— Стабильность. Не просто так он в прошлом году выиграл Кубок Гагарина, и мне кажется, что он в хоккее уже все всем доказал. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни было скептиков, тем не менее он исповедует свой стиль игры, команда выполняет, и это приносит результат. Красивый или некрасивый — это уже второстепенно.

