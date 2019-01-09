Власти Перми на полгода перекроют центральную улицу
В Перми с 12 января до 1 июля будет закрыто движение по улице Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.
Ограничение связано с реконструкцией улицы Революции. Объезд участка будет осуществляться по улицам Швецова и Краснова. При этом сохранится движение транспорта по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской на пересечении с улицей Революции.
Кроме того, в текущий момент подрядная организация проложила коллектор ливневой канализации на улице Куйбышева у ТЦ «Алмаз», выполнены работы по устройству временного покрытия из асфальтогранулята.
Также строится коллектор ливневой канализации по улице Куйбышева в кварталах от улицы Екатерининской до улицы Луначарского и от улицы Луначарского до улицы Пушкина, уточнили в пресс-службе мэрии Перми.
Напомним, с 10 ноября в Перми начался масштабный ремонт улицы Революции, который продлится до декабря 2019 года.Общество
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