Власти Перми на полгода перекроют центральную улицу

В Перми с 12 января до 1 июля будет закрыто движение по улице Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.

Ограничение связано с реконструкцией улицы Революции. Объезд участка будет осуществляться по улицам Швецова и Краснова. При этом сохранится движение транспорта по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской на пересечении с улицей Революции.

Кроме того, в текущий момент подрядная организация проложила коллектор ливневой канализации на улице Куйбышева у ТЦ «Алмаз», выполнены работы по устройству временного покрытия из асфальтогранулята.

Также строится коллектор ливневой канализации по улице Куйбышева в кварталах от улицы Екатерининской до улицы Луначарского и от улицы Луначарского до улицы Пушкина, уточнили в пресс-службе мэрии Перми.

Напомним, с 10 ноября в Перми начался масштабный ремонт улицы Революции, который продлится до декабря 2019 года.