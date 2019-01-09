Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 68 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,45—67,8 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, вчера рубль на фоне позитива на внешних рынках и растущих нефтяных котировках продолжил консолидироваться в диапазоне 67,8—68,0 рубля.

Тенденция укрепления рубля, начавшаяся на новогодних праздниках по причине роста аппетита инвесторов к рисковым активам, формировалась на фоне небольших объемов торгов.

При этом вряд ли стоит ожидать значительного укрепления рубля на этой неделе. Скорее всего, рубль будет торговаться в диапазоне 66,0—68,0 рубля, отметил аналитик.

Напомним, что накануне курс доллара в ходе торгов опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря.