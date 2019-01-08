Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

Курс доллар в ходе торго опустился ниже ниже 67 рублей. Это произошло впервые с 18 декабря.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи, доллар стоил 67,11 рубля, евро — 76,8 рубля.Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,24% — до $57,47 за баррель.



Ранее сообщалось, что курс рубля за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Разрыв в паре рубль—евро вырос на 6,8% и составил 79,99 рубля.