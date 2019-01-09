Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.

Глава Минтруда уточнил, что с 1 октября зарплаты будут проиндексированы на 4,3%. При этом речь идет и о специалистах, не вошедших в майские указы президента Владимира Путина.

По словам Топилина, чтобы сохранить соотношение средней зарплаты с окладом учителей, врачей, научных и социальных работников, регионам выделят дополнительные 100 млн рублей, сообщает «Российская газета».



При этом в 2019 году ожидается рост реальных зарплат россиян более медленными темпами, чем в 2018-м.

«По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост будет несколько больше», — сказал Топилин.



Ранее замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова заявила, что темп прироста номинальной зарплаты может составить 6,1% в 2019 году.