Минтруд спрогнозировал рост зарплаты на 6,1% в 2019 году

Замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова заявила, что темп прироста номинальной зарплаты может составить 6,1% в 2019 году.



«В 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%,— это прогнозные цифры, которые закладывались для расчета необходимых средств для работников бюджетных сфер»,— цитирует ТАСС замглавы Минтруда.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин похвастался «беспрецедентными темпами» роста зарплат на «правительственном часе» в Совете Федерации. При этом он подчеркнул, что зарплаты россиян растут и в реальном выражении.