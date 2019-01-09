«Толпар» выиграл в первом матче у «Спутника»

Уфимский «Толпар» провел свой первый выездной матч против альметьевского «Спутника» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19. Игрой в Альметьевске «юлаевская молодежка» продолжила выездную серию по Татарстану, где ранее обменялась победами с нижнекамским «Реактором».

В отчетном матче Даниил Башкиров, Александр Оськин и Антон Панчин к началу третьего периода забили по голу за уфимцев — 3:0.

Только Айдар Назмутдинов сумел размочить счет на 45-й минуте.

Уфимский клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 60 очков. Вторая игра соперников состоится 9 января.

