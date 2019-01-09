Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл второй этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер» стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Вторым стал голландец Жерар де Рой (Iveco), третьим к финишу приехал еще один представитель «КАМАЗ-Мастера» Дмитрий Сотников.



Отметим, что команду «КАМАЗ-Мастер» на ралли-рейде представляют еще два экипажа. Седьмое место занял экипаж Андрея Каргинова, 10-м к финишу приехал грузовик под управлением Айрата Мардеева, передает «Интерфакс».

Ранее Николаев выиграл первый этап «Дакара» и сейчас является лидером в общем зачете класса грузовиков. Следом за ним идут Жерар де Рой и аргентинец Федерико Вильягра (Iveco).

