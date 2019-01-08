Экипаж «КАМАЗ-Мастера» выиграл первый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем первого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Результат команды — 1 час 9 минут 5 секунд.



Второе место занял голландец Тон ван Генугтен на Iveco (+18 секунд). Тройку замыкает аргентинец Федерико Вильягра (Iveco, +53), пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что команда «КАМАЗ-Мастер» возьмет на ралли «Дакар-2019» четыре новых грузовика. Они испытают машины в условиях гонки.

Обновление грузовиков связано с изменениями в регламенте «Дакара», ограничивающими максимальный объем моторов в грузовом зачете с 2019 года 13-ю литрами.