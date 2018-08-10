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«Победа» запустит регулярные рейсы из Перми в Тбилиси

10:16, 10.08.2018
«Победа» запустит регулярные рейсы из Перми в Тбилиси
Фото: pixabay.com

Лоукостер «Победа» запускает регулярные рейсы из Перми в Тбилиси. Первый вылет запланирован на 29 октября.

Полеты будут выполняться на новых самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. В момент старта продаж было по два билета на каждый рейс в Тбилиси по минимальному тарифу — 499 рублей. Сейчас самый бюджетный вариант билета стоит 3,2 тыс. рублей, пишет Business Class.

Рейсы из Перми в Тбилиси продлятся до конца зимы. На ближайшие даты перевозчик предлагает полеты с пересадками в Москве и в Ростове-на Дону.

Напомним, ранее стало известно, что из Казани и Перми «Победа» запустит прямые авиарейсы в Минеральные Воды.

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