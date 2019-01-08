Большинство жалоб на нарушения ПДД в 2018 году поступило от жителей РТ и Москвы — ГИБДД

Большинство жалоб на нарушения правил дорожного движения в 2018 году поступило от жителей Москвы и Татарстана.

Всего в прошлом году ГИБДД получило 494 тыс. фото- и видеоматериалов. В результате было вынесено порядка 161 тыс. постановлений о наложении административных наказаний, пишет ТАСС.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, это одно из самых массовых нарушений ПДД, но наказывается небольшими суммами.

По его словам, ведомство подготовит предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости к 1 марта. К этому же времени Минтранс должен представить предложения по вопросу введения штрафа за превышение скорости на 10—20 км/ч. С марта 2013 года за превышение лимита менее чем на 20 км/ч наказание не предусмотрено.