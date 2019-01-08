В России начали разработку ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км

В России начали разработку крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Она создается для Военно-морского флота.

Как сообщает ТАСС, создание «Калибра-М» включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. Ракету планируют устанавливать на крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр». Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км.

Ранее сообщалось, что государственные испытания российских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» начнутся в 2019 году. Стрельбы будут проводиться в морских полигонах Северного флота.