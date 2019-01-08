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В России начали разработку ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км

14:03, 08.01.2019 1
В России начали разработку ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км
Фото: fr.m.wikipedia.org / Allocer

В России начали разработку крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тыс. км. Она создается для Военно-морского флота.

Как сообщает ТАСС, создание «Калибра-М» включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. Ракету планируют устанавливать на крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр». Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км.

Ранее сообщалось, что государственные испытания российских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» начнутся в 2019 году. Стрельбы будут проводиться в морских полигонах Северного флота.

ПромышленностьОПК
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:16
    Во всём мире занимаются тоаварами народного потребления ,открывают рестораны общепиты малый и средний бизнес живут и наслаждаются жизнью путешествуют . Эти больные на всю голову ищут врагов делают ракеты танки и хвалятся этим . Вообще надо запретить об этом писать производите ну производите без нас . Раньше это было всё секретно .
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