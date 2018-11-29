Гиперзвуковые ракеты «Циркон» испытают на кораблях и подлодках в 2019 году — СМИ

Государственные испытания российских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» начнутся в 2019 году. Стрельбы будут проводиться в морских полигонах Северного флота.



«В 2019 году планируется начать госиспытания «Циркона» с морских носителей — как с надводных кораблей, так и с подводных лодок», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Отмечается, что ракеты «Циркон» будут запускаться с помощью универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК) с вертикальными пусковыми установками, который используется для ракет «Калибр» и «Оникс». Такие УКСК, в частности, устанавливаются на корветы проекта 20380, фрегаты проекта 22350, подлодки проекта 885 типа «Ясень».

«Цирконами» должны вооружить российские атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».

Ранее сообщалось, что в России началась подготовка к строительству атомных эсминцев «Лидер». Корабль будет иметь 8 универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 8 крылатых ракет «Калибр», «Оникс», в перспективе — «Циркон».