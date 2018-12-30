За год рубль упал на 17,5% по отношению к доллару

Курс рубля за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Разрыв в паре рубль-евро вырос на 6,8% 79,99 рубля.

По итоговым данным Московской биржи за 2018 год, нефть марки Brent за текущий год упала на 21,6%, с 66,87 доллара за баррель до 53,03 доллара.

В рублях стоимость барреля на конец года составила почти 3,84 тысячи рублей — почти столько же она стоила и год назад.