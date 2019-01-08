«Сухой алкоголь» стал незаконным в России

В России вступили в силу поправки, которые запрещают «сухой алкоголь».

Незаконным стало производство и оборот «пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своем составе более 0,5% этилового спирта».

Как поясняли РИА" Новости" в правительстве, одним из основных рисков продажи «сухого алкоголя» является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя, что потенциально опасно для здоровья.

Под запрет не попадут компоненты, используемые для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности.