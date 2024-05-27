СДЭК подверглась атаке хакеров

Интернет-сервис доставки СДЭК столкнулся со сбоями в работе систем и сайта компании. Со вчерашнего дня клиенты не могут получить или отправить свои посылки.



В СДЭК рассматривают версию о взломе, в результате которого данные компании были зашифрованы, сообщает Baza. О предполагаемой атаке также сообщили хакеры в соцсети Х (бывший Twitter). Злоумышленники взяли на себя ответственность за взлом. Они утверждают, что системные администраторы компании не смогли справиться с проблемой, а политики безопасности оказались неэффективными.

Ранее компания СДЭК сообщила, что проблемы в работе связаны со сбоем в вычислительных мощностях. Это привело к недоступности приложения, сайта и пунктов выдачи заказов.

Подобной атаке подвергся «Таттелеком». В компании сообщили о том, что начиная со 2 мая на их объекты совершались ежедневные массированные DDoS-атаки от внешних источников.

Рената Валеева