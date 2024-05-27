Нюша и Алсу подали на развод: известные певицы решили расторгнуть браки со своими супругами

Сразу две певицы, Нюша и Алсу, решили официально расторгнуть свои браки. Об этом стало известно после того, как обе певицы подали заявления на развод в один день.



Сообщение о подаче заявления певицей Нюшей было опубликовано на портале судов общей юрисдикции Москвы. Нюша ранее говорила о том, что они с мужем уже давно не живут вместе. Она подчеркнула, что расставание проходит спокойно, и они останутся друзьями.

Также в СМИ появилась информация о начале бракоразводного процесса между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым. Мировой судебный участок Пресненского района столицы зарегистрировал дело о расторжении их брака. Согласно данным РИА «Новости», иск подала Алсу.

В 2006 году певица Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, в том же году у пары родилась дочь Сафина. В 2008 году на свет появилась вторая дочь — Микелла. В 2019 году Микелла была объявлена победительницей популярного детского песенного конкурса, что спровоцировало скандал. В 2016 году Алсу родила сына Рафаэля. А в 2023 году в СМИ начали появляться слухи о готовящемся разводе певицы.

Рената Валеева