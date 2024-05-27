МИД Евросоюза не договорился о передаче доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не приняли окончательного решения о направлении доходов от замороженных российских активов на закупки оружия для Украины.



По словам Борреля, страны ЕС должны единогласно согласиться с созданием специального фонда для Украины в рамках Европейского фонда мира, через который сообщество сможет использовать прибыль от активов РФ для покупки оружия Киеву. Боррель подчеркнул, что лидеры ЕС уже дали политическое согласие на это решение в марте, но оно до сих пор не действует.

Он также отметил, что одна из стран ЕС блокирует окончательное решение, но не назвал ее. Боррель добавил, что из-за блокирования семи юридических документов Совет ЕС пока не может выделить на оружие Украине €5 миллиардов.

Напомним, что 21 мая Европейский союз одобрил использование доходов от активов Центробанка России, которые были заморожены.

Рената Валеева