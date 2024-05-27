Жара, дожди и грозы: какая погода ждет татарстанцев в последние дни мая

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В предстоящие сутки, 28 мая, в Татарстане сохранятся ночные заморозки, но осадки маловероятны. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Минимальные температуры воздуха ночью составят от +1 до +6°C, в восточных и южных районах местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -2°C, днем температуры повысятся до +26°C.

В среду, 29 мая, ночью осадков не ожидается, но днем из-за близости атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. При грозе возможно усиление ветра до 15—18 м/с. Ночью температура составит до +13°C, днем воздух прогреется до +29°C.

В четверг, 30 мая, местами будут отмечаться кратковременные дожди и возможна гроза. Минимальные температуры ночью ожидаются от +9 до +14°C, максимальные днем составят +26°C. По предварительному прогнозу, в пятницу, 31 мая, и в выходные дни, 1 и 2 июня, сохранится теплая погода с дневными температурами от +22 до +27°C.

Напомним, Минсельхоз России собирается ввести ЧС федерального значения из-за майских заморозков. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут.

Рената Валеева