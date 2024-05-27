Атаки с вредоносным ПО на пользователей Android выросли более чем вдвое

Фото: Максим Платонов

В I квартале 2024 года количество атак на пользователей Android в России с использованием вредоносного программного обеспечения, маскирующегося под популярные игры Minecraft, Roblox, GTA и Angry Birds, увеличилось более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского». Компания проанализировала срабатывания мобильного антивируса для Android и выявила десятки тысяч заблокированных атак.

Вредоносное ПО часто встречается в модификациях для популярных игр и в приложениях, которые имитируют известные игры, но не содержат никакого функционала, кроме вредоносного. Эксперты уточнили, что поиск в Google Play по названиям популярных игр, таким как Minecraft и Roblox, часто выдает до 10 приложений с явными признаками зловредности. Эти приложения могут предлагать поддельные модификации и чит-коды, содержать рекламу и требовать избыточный доступ к информации пользователя. Эксперты предполагают, что рост фишинговых и вирусных атак через игры на Android связан с увеличением серого рынка игр в России.

На устройствах iOS киберугрозы, маскирующиеся под игры, не получили широкого распространения из-за особенностей операционной системы. Пользователи Android более подвержены атакам злоумышленников, так как система Android позволяет проще устанавливать нелицензионное ПО, обходя официальный магазин. Однако в App Store тоже встречаются скам-приложения, которые, например, позиционируют себя как обучающие или инвестиционные игры.



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Екатерина Петрова