Совет директоров КАМАЗа выплатит 3,2 млрд рублей дивидендов за 2023 год

Фото: Тимур Рахматуллин

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал выплатить акционерам финальные дивиденды за 2023 год в размере 4 рублей 49 копеек на акцию. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Из общей прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 12,7 млрд рублей, на выплату дивидендов будет направлена четверть — около 3,2 млрд рублей. Оставшиеся 9,5 млрд рублей рекомендовано не распределять.

Список акционеров для получения дивидендов закрывается 16 июля. Годовое собрание акционеров ПАО «КАМАЗ», которое пройдет в формате заочного голосования, состоится 27 июня. Реестр его участников закрывается 3 июня.

Напомним, чистая прибыль компании в 2023 увеличилась в 2,4 раза. В 2022 году этот показатель был равен 5 млрд 387 млн рублей.



Рената Валеева