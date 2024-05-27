Евросоюз ввел запрет на поставки в Россию полицейского снаряжения и технологий для перехвата информации

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Совет Евросоюза ввел запрет на поставки в Россию полицейского снаряжения и технологий для прослушивания, мониторинга или перехвата переговоров и иной коммуникационной информации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению Совета ЕС, новый санкционный режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности, в том числе для мониторинга или перехвата телекоммуникационной информации.

В рамках этого санкционного режима Евросоюз также ввел санкции против ФСИН, а также 19 следователей, прокуроров и судей, которые принимали участие в делах Алексея Навального* и других заключенных. Всем лицам запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их активы, при обнаружении в странах сообщества, будут заморожены.

Напомним, Евросоюз одобрил использование доходов от активов Центробанка России, которые были заморожены. Эти средства будут направлены на помощь Украине.

