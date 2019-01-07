СМИ рассказали о жизни Скрипалей в Великобритании

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в марте прошлого года отравили в Солсбери, сейчас проживают на юге Великобритании.

Как сообщает The Telegraph, россияне могут работать на британские спецслужбы. По словам одного из источников британского СМИ, сотрудники службы безопасности Великобритании «могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, при этом гарантируя ее безопасность».

Отмечается, что на данный данный момент девушку и ее отца трудно узнать из-за измененной внешности.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список Руслана Боширова и Александра Петрова. Великобритания подозревает их в отравлении Скрипалей

По данным The Insider и группы Bellingcat, Русланом Бошировым является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а Петровым — военный врач Александр Мишкин.