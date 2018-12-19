США внесли в санкционный список Петрова и Боширова

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Министерство финансов США внесло в санкционный список Руслана Боширова и Александра Петрова. Великобритания подозревает их в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Всего в списке числятся 22 юридических и физических лица. Среди компаний — агентство новостей ФАН, «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. Также в списке числятся 15 сотрудников ГРУ.

Ранее сообщалось, что Минфин собирается снять ограничительные меры, введенные в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.