США внесли в санкционный список Петрова и Боширова
Министерство финансов США внесло в санкционный список Руслана Боширова и Александра Петрова. Великобритания подозревает их в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Всего в списке числятся 22 юридических и физических лица. Среди компаний — агентство новостей ФАН, «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. Также в списке числятся 15 сотрудников ГРУ.
Ранее сообщалось, что Минфин собирается снять ограничительные меры, введенные в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Справка
По данным The Insider и группы Bellingcat, Русланом Бошировым является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а Петровым — военный врач Александр Мишкин.
Позднее стало известно, что ФСБ задержала предполагаемого информатора по делу Петрова и Боширова. СМИ сообщают, что им оказался сотрудник погранслужбы ФСБ в Северо-Западном регионе.
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