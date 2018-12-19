Новости общества

22:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

США внесли в санкционный список Петрова и Боширова

21:50, 19.12.2018
США внесли в санкционный список Петрова и Боширова
Фото: скриншот

Министерство финансов США внесло в санкционный список Руслана Боширова и Александра Петрова. Великобритания подозревает их в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Всего в списке числятся 22 юридических и физических лица. Среди компаний — агентство новостей ФАН, «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. Также в списке числятся 15 сотрудников ГРУ.

Ранее сообщалось, что Минфин собирается снять ограничительные меры, введенные в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Справка

По данным The Insider и группы Bellingcat, Русланом Бошировым является полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а Петровым — военный врач Александр Мишкин.

Позднее стало известно, что ФСБ задержала предполагаемого информатора по делу Петрова и Боширова. СМИ сообщают, что им оказался сотрудник погранслужбы ФСБ в Северо-Западном регионе.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты