В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тыс. рублей

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведёенного до уровня в 25 тыс. рублей.

«С этим, конечно, я полностью согласен. Это нужно делать», — сказал он.

По его словам, на рассмотрении в комитете по труду и соцполитике сейчас находится несколько законопроектов об изменениях в социальной сфере, в том числе о структуре расчета потребительской корзины, пишет «РИА Новости».

«Но все эти законопроекты не поддерживаются… Что касается позиции правительства, то она сформулирована следующим образом: в Минтруде сформирована рабочая группа, которая пытается найти ответ на вопрос об увеличении стоимости или изменении структуры потребительской корзины», — рассказал Нилов.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил пересмотреть состав потребительской корзины, включив в нее больше товаров и услуг, и довести ее стоимость до 25 тыс. рублей.