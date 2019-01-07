Россиян за год оштрафовали на 74 миллиона рублей за курение в общественных местах

В 2018 году россиян оштрафовали на 74,3 млн рублей за курение в общественных местах.

Как сообщает ТАСС, большинство нарушений зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.

Всего за год было составлено более 365 тыс. протоколов по административной статье «Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Ранее Министерство здравоохранения РФ предложило запретить продажу табака после 2050 года.

Ведомство рассчитывает, что к этому сроку россиян, курящих табак, останется 5% (на данный момент — 30,9%).