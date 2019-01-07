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Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

14:25, 07.01.2019
Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского.

«Александр Вучич удостоен награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Путин наградил вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина Орденом Почета.

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