Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского.
«Александр Вучич удостоен награды за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее Путин наградил вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина Орденом Почета.ОбществоВласть
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