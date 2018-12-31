Путин наградил Хуснуллина Орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина Орденом Почета.
Согласно указу, награда вручена за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в России.
Отметим, что Хуснуллин с 2001 по 2010 гг. был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
Ранее в Москве пожаловались на несдержанное Хуснуллиным обещание из-за строительства многоэтажек.ОбществоВласть Татарстан
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