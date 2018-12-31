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Путин наградил Хуснуллина Орденом Почета

16:54, 31.12.2018
Путин наградил Хуснуллина Орденом Почета
Фото: ru.wikipedia.org / mos.ru

Президент России Владимир Путин наградил вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина Орденом Почета.

Согласно указу, награда вручена за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в России.

Отметим, что Хуснуллин с 2001 по 2010 гг. был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Ранее в Москве пожаловались на несдержанное Хуснуллиным обещание из-за строительства многоэтажек.

ОбществоВласть Татарстан
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