Путин наградил Хуснуллина Орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина Орденом Почета.

Согласно указу, награда вручена за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в России.

Отметим, что Хуснуллин с 2001 по 2010 гг. был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Ранее в Москве пожаловались на несдержанное Хуснуллиным обещание из-за строительства многоэтажек.