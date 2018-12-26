Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума.
Речь идет о повышении на 117 рублей до 11 280 рублей. Согласно документу, закон вступает в силу 1 января.
Напомним, в настоящее время МРОТ составляет 11 163 рубля.
Ранее появилась информация о том, что на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума правительство выделило из резервного фонда 36 млрд рублей.
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