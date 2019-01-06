На Каме под лед провалились три снегохода

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана под лед на реке Кама ушли три снегохода с людьми. Такое сообщение поступило в МЧС по системе «112» в 16 часов 34 минуты. Звонившие сообщили: помощь требуется выбравшимся из воды и замерзающим на льду людям — трем мужчинам и женщине.

В 17.50 инспекторы ГИМС обнаружили на реке Кама в 50 метрах от берега напротив села Грахань место провала снегоходов. Толщина льда на данном участке составляла всего 4 см. Людей не обнаружено, однако спасатели установили — те самостоятельно покинули место происшествия.

Личности участников происшествия сейчас устанавливают. В том числе для того, чтобы привлечь к административной ответственности, сообщили «Реальному времени» в МЧС России по РТ. Выход либо выезд на лед толщиной менее 7 сантиметров запрещен и наказывается штрафами до 1,5 тыс. рублей.

Ранее в Набережных Челнах со снегоходом столкнулся полицейский автомобиль.