Челнинская полиция рассказала о столкновении снегохода и патрульной машины на улице Раскольникова

В МВД по РТ рассказали о столкновении снегохода и патрульной машины в Набережных Челнах. Водитель снегохода врезался в полицейское авто на улице Раскольникова.

«41-летний местный житель, управляя снегоходом в состоянии алкогольного опьянения и без прав, совершил касательное столкновение с машиной ДПС», — цитирует сообщение МВД «Татар-информ».

В полиции подчеркнули, что в результате ДТП никто не пострадал.

В итоге на водителя «снежной машины» составили семь административных материалов по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Нарушение «правил» применения ремней безопасности или мотошлемов», «Нарушение правил перевозки людей», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Нарушение правил маневрирования».

Накануне в социальных сетях появился пост о том, что сотрудники полиции якобы врезались в снегоход, водитель которого катал ребенка. По словам пользователей, мальчик получил травмы.